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    Emre Aşık

    'Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi'

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012021043330063-emre-asiki-oldurtmek-icin-kanli-ete-ates-ettirdi/

    Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan dava devam ediyor. İddianamede Yağmur Aşık'ın, Erdi Sungur'dan eşini öldürmesini istediğini, adam öldürüp öldüremeyeceğini test etmek için de kanlı ete ateş ettirdiği iddiaları yer aldı.

    Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı.  Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık´ın kendisinden Emre Aşık´ı öldürmesini istediğini iddia etti.

    DHA'nın haberine göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisine Emre Aşık'ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Erdi Sungur ifadesinde Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için silah satın aldığını söyleyerek, "Ben Yağmur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul´dan Düzce´ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur'a beni kast ederek, "Bu mu?" diye sordu. Yağmur da, "Evet bu efendim" dedi. Araçtaki kişi bana, "Emre olayını biliyorsun" dedi. Ben de "ne olayı" dedim. Bu kişi bana 'Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?' diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Daha sonra aynı kişi Yağmur'a "para hazır mı?" dedi. Yağmur da bir kısmının konuştuğu gibi hazır olduğunu söyledi. Sonra valizden içerisinde para olan poşeti çıkararak bu şahsa verdi. Daha sonra biz aracımıza binip Düzce'ye geldik. Yağmur ile görüştüğümüzde 200-300 bin lira civarında bir paradan bahsediyordu. Ben kesinlikle Emre Aşık'ın öldürülmesi konusunda herhangi bir plan yapmadım" dedi.

    'Çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi'

    Erdi Sungur, "Yağmur Aşık ile konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi. Görüşmelerimizde halen boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediğinden bahisle konuşuyordu. Zaman zaman bana bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, şimdiye kadar işlemiş olduğum suçların ufak tefek suçlar olduğunu bu şekilde bir suçu işleyemeyeceğimi söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi. Ben getirdiği ete ateş ettim. Ancak Yağmur, ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana, 'Emre Aşık´ı öldürme işini yapamazsın' dedi. Bu şekilde benden umudunu kesti" diye konuştu.

    Yağmur Aşık ile birlikte İlyas Yılmaz'ın evine gittiklerini söyleyen Erdi Sungur, "İlyas ile Yağmur uyuşturucu içtikleri sırada konuşmalar geçmiştir. Yağmur, İlyas'a neden cezaevinde yattığını sormuştu. İlyas da makara olsun diye, '3 tane adam öldürdüm o yüzden yattım' dedi. Bunun üzerine Yağmur da espri olarak, 'Emre Aşık'ı öldürsene' dedi. İlyas da, 'Tamam öldürürüm kaç para vereceksin' dedi. Yağmur da, '5 milyon vereyim' dedi. Yalnız bu konuşmalar muhabbet sırasındaki şakalaşmalardan ibarettir. Ancak Yağmur, İlyas'tan ciddi olarak tenha bir yerde depo, ev tarzı bir şey istedi." dedi.

    Tanık İlyas Yılmaz ise ifadesinde Emre Aşık'ın öldürülmesi durumunda cesedin gömüleceği tenha bir göstermesini istediklerini, kendisine 10 milyon lira para teklif edildiğini iddia etti.

    Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame bugün Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla açılan davaya katılmak için Emre Aşık avukatıyla birlikte geldi. Erdi Sungur da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

    Etiketler:
    Duruşma, Boşanma, Yağmur Aşık, Emre Aşık
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