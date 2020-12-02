İletişim Başkanı Altun'dan açıklama: Tehditleriniz hükümsüzdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür."
Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 2, 2020
Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür.
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