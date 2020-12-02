İBB'den vatandaşlara çağrı: Lütfen su tüketirken özen gösterelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentin son yılların en kurak dönemini geçirdiğini belirtti. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ongun, şunları söyledi:

"Değerli İstanbullular; yağışlar kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleşti. Aralık ayında da sıcakların mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz."

Değerli İstanbullular; yağışlar Kasım ayında mevsim normallerinin %45 altında gerçekleşti. Aralık ayında da sıcakların mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 2, 2020

​İSKİ'den yapılan açıklamada da 1 Aralık tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 748 bin metreküp olduğu belirtildi. 2 Aralık itibariyle içme su kaynaklarının doluluk oranı ise yüzde 24.30 olarak duyuruldu.

1 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 748 bin metreküp

2 Aralık 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %24,30 pic.twitter.com/3ktCDBKMdz — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) December 2, 2020

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