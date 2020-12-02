İstanbul Eczacı Odası açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl hizmet verilecek?

İstanbul Eczacı Odası, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri eczanelerin nasıl çalışacağını açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5-6 Aralık günlerinde eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini duyurdu.

Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"5-6 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni, yönetim kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ve İstanbul Valiliği oluruyla aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

► 5 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.

► 6 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."