Türkiye'de koronavirüsten 193 kişi hayatın kaybetti, vaka sayısı 31 bin 923

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, yeni vaka sayısı 31 bin 923 oldu.

Son 24 saatte 193 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 6 bin 690 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Toplam hasta sayısı 513 bin 656, vefat sayısı 14 bin 129, ağır hasta sayısı 5 bin 502'ye yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 4 bin 821 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 5 bin 502, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Koca: Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız https://t.co/3pLNzv3Flw pic.twitter.com/VXcUsnByG4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 2, 2020

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