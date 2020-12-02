Veri Bilimci Dr. Brown 'Benford Yasası'na atıf yaptı: Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru olma ihtimali milyarda bir

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) verilerini inceleyen veri bilimci Dr. Nick Brown, "Elbette bu verilerin doğru sayılar olma ihtimali var. Ancak, bu ihtimal milyarda bir gibi bir şeye tekabül ediyor. Bu da bana neredeyse imkânsız görünüyor. Peki, nasıl böyle bir şey olabilir?" dedi.