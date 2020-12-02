İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu. Trafik yüzdesinin 33 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ikinci gününde İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

Dün akşam olduğu gibi bu akşamda kısıtlamaya 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında kısmi yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 33 seviyelerinde olduğu görüldü.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak ölçüldü https://t.co/lZ2x8CpcdW pic.twitter.com/CMYnQIIXWK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 2, 2020

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