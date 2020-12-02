Türkiye genelinde hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ikinci gününde İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.
Dün akşam olduğu gibi bu akşamda kısıtlamaya 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında kısmi yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 33 seviyelerinde olduğu görüldü.
Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak ölçüldü https://t.co/lZ2x8CpcdW pic.twitter.com/CMYnQIIXWK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 2, 2020
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