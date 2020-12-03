Ankara'da sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarına mesai düzenlemesi

Ankara'da faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak düzenlendi.
Ankara Valiliği şu açıklamada bulundu:
"Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi."
Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi. https://t.co/GV9svwQTDb— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 3, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)