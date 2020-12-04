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    Akkuyu’da reaktör gövdesi tamamlandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012041043341837-akkuyuda-reaktor-govdesi-tamamlandi/

    Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarından olan reaktör gövdesi ve reaktör kapağının üretimi Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından tamamlandı.

    Akkuyu Nükleer Santralı’nın ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarından olan reaktör gövdesi ve reaktör kapağının üretimi tamamlandı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Mühendislik Birimi Atomenergomash Genel Müdürü Andrei Nikipelov, ekim ayında Akkuyu NGS sahasına teslim edilen 4 adet buhar jeneratörünün yanı sıra, nükleer reaktörün gövdesinin ve reaktör kapağının da üretiminin tamamlandığını açıkladı. Haziran ayında Atommash Fabrikası’nda, Akkuyu NGS’nin reaktör gövdesinin hidrolik testlerinin yapıldığını hatırlatan Nikipelov, “Test sırasında, reaktör gövdesinde işletim basıncının 1.4 katı büyüklüğünden daha yüksek bir basınç uygulandı. Hidrolik testler hem reaktör gövdesinin baz metalinin ve kaynak yapılan bölgelerinin sağlamlığını, hem de ürünün santral için belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre boyunca çalışmaya hazır olduğunu onaylamış oldu” dedi.

    260 kontrol noktası

    Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı (NGS) Akkuyu NGS’nin ekipmanları, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Mühendislik Birimi Atomenergomash A.Ş. tarafından üretiliyor. Atomenergomash, ekipman üretimi çalışmalarını Akkuyu’nun dört güç ünitesi için de sürdürüyor. Bir grup gazeteciye bilgi veren Nikipelov, reaktör üretim sürecinin üçte birinin kalite kontrol çalışmalarına ayrıldığını belirterek, toplamda 260 kontrol noktası bulunduğunu, Akkuyu NGS’den ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan gelen temsilcilerin 86 ayrı operasyonda yer aldığı bilgisini verdi. 

    Yüksek hassasiyet

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı süren 1 no’lu güç ünitesi için üretilen reaktör kabı
    © Sputnik / Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom
    Akkuyu Nükleer Santrali’nin 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı Türkiye’ye gönderildi
    Atommash’ta üretim süreçlerinin büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü vurgulayan Nikipelov, şöyle devam etti: “Üretim süreci hem ürünün ayrı parçalarında hem de kendisinde pek çok farklı teknolojik işlemi içeriyor. Temel işlemler arasında kaynak, ısıl işlemi ve daha sonraki mekanik işlem yer alıyor. Reaktör gövdesi üzerinde oldukça fazla miktarda kaynak işlemi ve hassas işlem yapılıyor. 54 delikte, yüksek hassasiyetle diş açılması gerekiyor. Reaktör kapağının pimleri dişlere tamamen oturmalı ve sonuç olarak tüm ürünün sızdırmazlığını sağlamalıdır. Ekipman üretiminin teknolojik özellikleri, montaj ve kaynak işlemlerinin doğruluğunu, nükleer santral ekipmanlarının üretimi için geçerli tüm norm ve standartlara uygun davranılmasını ve tamamlanan tüm aşamaların denetim ve kontrollerini içeriyor.”

    'Gerekli ekipmanlar var'

    Ekipmanlarla ilgili tasarım, üretim, test ve kalite kontrol çalışmalarının Rusya Federasyonu’nun normatif dokümanlarına ve sözleşmenin şartlarına uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Nikipelov, şirketin her iki üretim şubesinin de, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun belirlediği standart ve kriterlere uygun olarak, tahribatlı ve tahribatsız test ve araştırmalar yapmak için gerekli tüm teknik ekipmanla donatılmış akredite test laboratuvarlarına sahip olduğunu söyledi.

    6 ülke için ekipman üretimi sürüyor

    Atomenergomash, sadece Akkuyu NGS için değil, başka nükleer enerji santralları için de ekipman üretmeyi sürdürüyor. Bangladeş’te bulunan Ruppur NGS ve Rusya’daki Kursk NGS-2 için önemli parçaların üretimi başladı. Şirket önümüzdeki 5 yıl içinde Bangladeş, Türkiye, Finlandiya, Macaristan, Çin ve Mısır’da bulunan Rosatom’un yurtdışı santral projelerine ilişkin olarak 16 reaktör ana ekipmanı ve aynı sayıda buhar jeneratörü seti üretecek.

    Etiketler:
    Nükleer tesis, Nükleer güç, Nükleer, inşaat, Reaktör, Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş, Akkuyu NGS, Akkuyu
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