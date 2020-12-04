Erdoğan: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarını değerlendirdi. "Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok" diyen Erdoğan, "Sağlığın söz konusu olduğu yerde sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarının hatırlatılması ve "Siz de aşı yaptıracak mısınız?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Sağlığın söz konusu olduğu yerde sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız. Hele hele Kovid noktasında tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adım atmamız gerekiyor. Temennimiz vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmak."

'Fransa çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor'

Erdoğan, açıklamalarının devamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da eleştiriler yöneltti.

"Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Sarı Yelekliler'den kurtulamayacak, bu Sarı Yelekliler daha sonra Kırmızı Yeleklilere dönüşebilir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: