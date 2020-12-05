Sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutmaya gitti: 'Hemen polis geldi, balık da tutamadım'

Çanakkale'de Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında olduğunu zannederek balık tutmaya geldiğini söyleyen Zeybek, şöyle devam etti:
- "Ben hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05:00'te kalkıyor diye biliyordum. Hafta sonu hep yasakmış. Bilsem çıkar mıydım ben dışarıya. Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum."
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