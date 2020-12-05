Sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutmaya gitti: 'Hemen polis geldi, balık da tutamadım'

Çanakkale'de oltasını alıp kordon boyuna balık tutmaya gelen vatandaş, polis ekiplerine yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek balık tutmaya geldiğini söyleyen vatandaş hakkında tutanak tutuldu.

Çanakkale'de Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında olduğunu zannederek balık tutmaya geldiğini söyleyen Zeybek, şöyle devam etti: