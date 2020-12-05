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    Fransa'daki Def adlı kedi

    Diyarbakır’da vahşet: Kedinin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar

    © Fotoğraf : Stephanie Ledoux
    Türkiye
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    Son zamanlarda birçok ilde meydana gelen kedi ayaklarını kesme şikayetlerinden biride Diyarbakır’da yaşandı. İddiaya göre kedilerin ayakları kesilerek büyü için kullanılıyor.

    Son günlerde ayakları kesilen kedi şikayetleri arttı. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede kedinin ayakları kesik halde bulundu.

    İddiaya göre kesilen ayaklarla büyü yapıldığının halk arasında koşulması hayvan severleri sinirlendirdi. Hayvan hakları yasanın gelmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan hayvan severler ve veterinerler, korkunç vahşetin önüne geçilmesi için yetkililere seslendi. Bacağı kesilen kedinin tedavileri devam ederken şikayetçi olan hayvan sever güvenlik güçlerinin desteğiyle şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Büyü iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu, ünlü şarkıcı Haluk Levent kedinin bakımlarını üstlenerek Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğini sosyal medyadan duyurdu.

    'Diğer kedilerin de başına gelebilir, endişeliyim'

    Babasıyla beraber kedileri beslediğini söyleyen Esra Cebe, kalan kedilerin de başına gelebilecek endişesi yaşadığını kaydetti. Cebe, “Kedi bizim sitede doğdu, ben ve babam orada büyüttük. Bir önceki gün kedi sağlamdı koşup oynuyordu, dün saat 13:30 civarında bulundukları yere indim kedinin ayakları kopmuş halde buldum. Hemen kliniğe getirdim, onlarda kazayla değil de biri tarafından kesildiğini söylediler. Ben sonradan bodruma geri gittim parça veya kan izi var mı diye, basamaklarda da kan izleri vardı. Muhtemelen dışarıda yaralanıp inmiştir diye düşünüyorum. Kardeşi 2 gündür kayıp, onun hayatından da endişeleniyorum. Sitede diğer kalan kedilerin de başına gelebilir, onun endişesindeyim. Şikayetçi oldum, bunu yapanlara söyleyecek bir şeyim yok benim, bir insanın bu kadar cani olacağı benim aklım almıyor. Ben hayvan hakları yasası çıksın diyorum, bu cezalandırılmasa kötülüğün önüne geçilemez” dedi.

    'Kedilerin ayaklarını keserek büyü yapıyorlar'

    Veteriner Klinik Uzmanı Nurhan Kahraman, kedilerin ayaklarını keserek batıl inanç olan eve bağlama büyüleri yaptıklarını kaydetti. Kahraman, “Esra Hanım ufaklığı getirdi, getirdiğinde çok acılı bir şekildeydi. Müdahale ettik, kediyi o şekilde görünce normalde araç kazası veya bir yerde sıkıştı diye düşündük. Ama kesilen hat o kadar keskindi ki birileri tarafından kesildiği çok belirgindi. Şuanda bizde tedavisi sürüyor, umarım failleri bulunur, bu canlar bu şekilde acı çekmez. Büyü adına kullanılıyormuş kedinin bacakları, batıl inançlar bende yeni duydum şok oldum. Kedinin ayaklarını keserek eve bağlama büyüsü yapılıyormuş. Bu canlıların saçma sapan şeylere alet olmaması gerekiyor” diye konuştu.

    'İlk defa ağlayarak operasyona girdik'

    Veteriner Sağlık teknikeri Tuba Göklü, birçok vakayla karşılaştıklarını aktararak ilk defa bu tür vaka ile karşılaştıklarını ve ağlayarak operasyona girdiklerini kaydetti. Göklü, “Türlü vakalar karşımıza geldi, fakat bu içlerinden en acısıydı. Maalesef çok üzüldük ilk defa ağlayarak operasyona girdik. Vatandaşlar duyarlı olsun, canilik önü alınmasa çığ gibi büyüyüp gidecek. Bizim derdimiz bunun normalleşmemesi, normalleşmesi korkunç bir şey olacak. Kimse korkmasın bunu yapanlardan şikayetçi olsun, emniyet güçleri gerçekten ilgileniyorlar. Hep birlikte bunların önünü almalıyız ama yasa caydırıcıdır, yasanın biran evvel çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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