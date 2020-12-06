İYİ Partili Aydın: Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, pandemi sürecinde çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun iradesi dışında alındığını belirterek, "Gelinen süreçte Sağlık Bakanı yaşananlardan rahatsız. Bilim Kurulu üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var" dedi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 binlerin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre dün 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi vefat etti. Salgından dolayı aylık toplam vefat sayısı artık 4-6 bin arasında.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlerin yetersiz olduğu ve Bilim Kurulu üyelerinin de durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da, Kanal 42 televizyonunda katıldığı programda söz konusu iddiaları dillendirdi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, koronavirüs tablosunun her geçen gün daha da korkutucu hale geldiğini belirten Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin iradesi dışında alındığını öne sürdü.

'Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil'

Koca’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin yaşananlardan rahatsız olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam, istifa ederdim. Bakanın samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”