Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ etti.
Buna göre,
-Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine,
-Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine,
-Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine,
-Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine,
-Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine,
-Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine,
-Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine,
-Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
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