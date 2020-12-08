Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.
Covid-19 testimiz pozitif çıktı.— Ahmet Cin 🇹🇷 (@ahmetcinpendik) December 7, 2020
Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz.
Genel durumumuz, hamdolsun iyi.
Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza şifa versin.
Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun.
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