Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Covid-19 testimiz pozitif çıktı.

Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz.

Genel durumumuz, hamdolsun iyi.

Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza şifa versin.

Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun. — Ahmet Cin 🇹🇷 (@ahmetcinpendik) December 7, 2020

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