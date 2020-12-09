Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.