Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırma kararı aldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması doğrultusunda, Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığını duyurdu.

MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.