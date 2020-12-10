Çavuşoğlu açıkladı: 'Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz' bilgisini verdi.
Çavuşoğlu şunları ifade etti:
"Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!"
Pasaport ❌— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize ❌
Kimlik Kartı ✅
Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
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