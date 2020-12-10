Çavuşoğlu açıkladı: 'Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz' bilgisini verdi.

Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!"

Pasaport ❌

Vize ❌

Kimlik Kartı ✅



Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

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