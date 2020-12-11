Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşandı.

Mesai saatinin bitmesine yakın bir süre kala vatandaşlar araçlarıyla yollara akın etti. D-200 karayolu Ankara istikametindeki bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. Kayseri-Kırıkkale D-765 karayolunda ise ara ara araç trafiği arttı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik durma noktasına geldihttps://t.co/p6sUsCDaIK pic.twitter.com/gccCbgPpJs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 11, 2020

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