Kayıt
09:43 12 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Aşı denemeleri

    Türkiye'nin aşılama planı: Günde 450 bin aşı vurulması planlanıyor

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043069489_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c3c2fcb84a17c2ca50ea8d777dd56a7d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012121043387903-turkiyenin-asilama-plani-gunde-450-bin-asi-vurulmasi-planlaniyor/

    Türkiye’nin koronavirüsle mücadele için ilk aşı deneyiminin, 10-13 günlük bir hazırlık süresinin ardından 25 Aralık’ta başlaması planlanıyor. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı aşılama için ilçe ilçe harita hazırlamaya başladı.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor.

    Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor.

    Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen, hükümet ve AK Parti’de yapılan toplantılarda paylaşılan bilgilere göre sistem şöyle işleyecek:

    Evde de aşı yapılacak

    • Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere.
    • Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak.
    • Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.
    • Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.
    • Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.
    • Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor.
    • Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.
    • Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi.
    • Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.

    Soğuk hava zinciri kullanılacak

    • Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak.
    • 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.
    • Daha önceki tecrübelere dayanarak, günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.
    • Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor.
    • 2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.
    • 2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.

    Koruma süresi 6-8 ay

    • Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak. Şubat-mart aylarında hem toplumsal bağışıklık hem de aşı bağışıklığı nedeniyle her iki kişiden biri, salgın sisteminin dışına düşecek.
    • Ancak nüfusun yüzde 50’sinin hasta olma olasılığı süreceği için bir süre daha dikkat etmek ve aşı yaptıranların sayısını arttırmaya çalışmak iyi bir tercih olacak.
    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Plastiğin tüketim alanları günden güne genişlerken üretimi son 50 yılda katlanarak arttı
    İnsan yılda ne kadar plastik yiyor?
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet