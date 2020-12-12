Türkiye'nin aşılama planı: Günde 450 bin aşı vurulması planlanıyor

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele için ilk aşı deneyiminin, 10-13 günlük bir hazırlık süresinin ardından 25 Aralık’ta başlaması planlanıyor. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı aşılama için ilçe ilçe harita hazırlamaya başladı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor.

Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen, hükümet ve AK Parti’de yapılan toplantılarda paylaşılan bilgilere göre sistem şöyle işleyecek:

Evde de aşı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere.

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak.

Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.

Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.

Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor.

Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.

Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek. Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi.

Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.

Soğuk hava zinciri kullanılacak

Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak.

1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.

Daha önceki tecrübelere dayanarak, günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.

Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor.

2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla , daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.

, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak. 2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.

Koruma süresi 6-8 ay