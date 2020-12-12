Meclis'te kadın vekillerin 'taciz' tartışması

Hürriyet'ten Turan Yıldız'ın haberine göre, eski HDP’li iki vekille ilgili “tecavüz” ve “şiddet” iddiaları ile CHP İstanbul il örgütündeki “taciz” olayından kaynaklanan tartışmada sesler yükselince salonda tansiyon arttı.

AK Parti, CHP ve HDP’li kadın vekiller arasındaki konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz. Siz burada değil, taciz, tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. CHP’nin kadınlarının hepsine söylüyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü: CHP’nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz ve bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Ben hemen tweet attım, yetmedi kadın milletvekilleriyle bir araya gelip açıklama yaptık, sıfır tolerans diye. 3 gün içinde kulağından tutup sapığı kapının önüne koymuşuz, şu anda da zaten tutuklu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: (Tecavüzle suçlanan eski HDP’li Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması) Komisyonda en radikalini biz savunmuşuz, “kadının beyanı esastır” demişiz, gitsin yargılansın, dokunulmazlık kalksın. Öldürün mü diyelim? Dokunulmazlık kalksın dedik.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Eğer kendi milletvekillerimizle ilgili olarak da böyle bir konuyla alakalı, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir şey gelirse, ben elimi kaldıracağım, oyumu vereceğim.