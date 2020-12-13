Gerçek polislere kimlik soran 'sahte polis' yakalandı

Bursa'da aracına çakar tertibatı takıp, polis telsizi ve sahte polis kimliği ile dolaşarak, trafik uygulaması yapan daha sonra gerçek sivil polislere kimlik soran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde hafif ticari aracına çakar tertibatı takan, sahte polis kimliği ve polis telsizi ile dolaşan 19 yaşındaki B.K, Hürriyet Mahallesi girişinde bulunan akaryakıt istasyonuna geldi.

Burada bulunan gerçek sivil polis ekiplerine kimlik soran B.K., polislerin kendinden kimlik göstermesini isteyince yakayı ele verdi. Gerçek polisler tarafından kelepçelenen genç, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda polis logolu sahte basın kartı, çakar tertibatı, polis telsizi görüşmelerinin yer aldığı USB bellek ve muşta ele geçirildi.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Çakar Tertibatı Takmak suçlarından 5 bin 642 lira para cezası uygulanan gencin ehliyetine de el konuldu. Araç sahibi olan B.T'nin babası T.T'ye de araçta çakar kullanıldığı için 1228 lira ceza uygulandı.

19 yaşındaki sahte polis gerçek polislere kimlik sorunca yakalandı https://t.co/uShLsY5jTZ pic.twitter.com/96vKpjRY7V — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2020

Polis çakarıyla sokaklarda gezip, sosyal medyada paylaymış

Öte yandan konuyu detaylı inceleyen polis ekipleri şüpheli B.K.'nın, polis çakarlarını açıp, polis telsizi sesleriyle sokaklarda gezdiğini ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Ayrıca sahte polis B.K.'nın 2 gündür çok sayıda kişiye kimlik sorduğu ve 155'e bu konuda çok kez ihbar geldiği belirtildi.