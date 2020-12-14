Sikke karşılığında arsasını sattı: 'Bu alışverişten zararlı çıktım'

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A'yı yakaladı. E.A., sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını, bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümraniye’de bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, tarihi eserlerin Ümraniye’de iş yeri sahibi E.A.’da olduğu belirlendi.

Jandarma, baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli E.A., jandarmadaki sorgusunda, ele geçen sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını, bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.

'Helenistik döneme ait'

Jandarma ekipleri E.A.’nın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirdi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen sikkelerin tümünün; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Helenistik döneme tarihlenen Pontus Bölgesi’nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları, tarihlendikleri dönem ve ait oldukları kentlere bakıldığında toplu buluntu niteliği taşıdıkları belirlendi.

E.A. hakkında adli tahkikata başlandı. Jandarma ekiplerince arsası karşılığı sikkeleri E.A.’ya veren şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.