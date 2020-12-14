AYD, AVM'ler için tavsiye kararlarını açıkladı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD), yapılan yazılı açıklamada, ’’Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), koronavirüs salgınında artan vakalar ve alınan tedbirler sonrasında bazı tavsiye kararları aldı.

AYD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: