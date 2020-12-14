Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın olumsuzluklara neden olabileceği belirtilirken Meteoroloji uyarı için sarı kodu kullandı.