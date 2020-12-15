'Salgına yakalanıp ölebilirim, kimseye zahmet olmasın' diyerek mezarını hazırladı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 76 yaşındaki Dursun Ali Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği endişesi ile kendi mezarını yaptı. Karaman, "Salgın var ölebilirim. 'Ölümüm kimseye zahmet olmasın' diye mezarımı kazdım" dedi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi.

Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkanlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor.

Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, şunları söyledi: