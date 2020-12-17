Koca: Aşıyı vatandaşın riskine, yaşına, hastalık durumuna göre yapacağız, sınıfına göre değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili yöneltilen "Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?" şeklindeki soruya "Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak" yanıtını verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sözlerine "Aşı öncelikle iktidara yakın olanlara yapılacak şeklindeki akla ziyan yorumlara da değinmeden geçemedim. İlk olarak tedbirlerin etkisini gösterip göstermediğini sordum" diye başlayan Selvi, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı Koca, ‘Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul’da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz’ diye yanıt verdi.

İlk kez koronavirüs önlemleri kapsamında bir yılbaşı geçireceğiz. Sağlık Bakanı’na, ‘’ diye sordum. ‘Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz.. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak’ diye karşılık verdi.

Yılbaşında 4 gün kısıtlama nedeniyle otellerde ve tatil merkezlerinde rezervasyonlar daha da önem kazandı. Otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlencelerini sordum.

Fahrettin Koca, ‘Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın’ diye uyardı. Ardından ekledi: ‘Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli.’

Aşıda beyin yakan sorular

Koronavirüs için umutlar aşıya bağlanmışken, birileri ise aşı üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Hiç sağa sola sapmadan aşı konusunda akla gelen her şeyi sordum.

SORU 1- Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin’den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?

YANIT- Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek.

SORU 2- Yani Çin aşısını.

YANIT- Çin aşısını. Yani inaktif dediğimiz, bizim sözleşmeyi imzaladığımız aşıyı. Vatandaşımız teknolojisini ve kısa, orta ve uzun dönem güvenilir bir aşı olduğunu öğrendikçe, birçok kimse özellikle o aşıyı tercih edecektir. Ben dünyada da birçok ülkenin imkan bulabilirlerse inaktif aşıyı daha çok; süreçte önemseyecekleri kanaatindeyim.

SORU 3- Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?

YANIT- Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak.

İktidara yakın olanlar

Koca koca insanlar, CHP’ye yakın TV kanallarına çıkıp, ‘aşıların geldiğini ve iktidara yakın insanlara uygulandığını’ iddia edebiliyorlar. Sağlık Bakanı’na bu iddiayı da sordum. ‘Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle bir durum söz konusu olamaz. İki, bir aşının Türkiye’de uygulanabilmesi için demin de bahsettiğim gibi her gelen partinin 14 günlük asgari Titck ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeden geçmedikçe kullanılması söz konusu olamaz’ dedi.

Ayrıntılı açıkladı

Sağlık Bakanı açıklama yaptı ama benim bakışlarımdan biraz daha ayrıntı vermesi gerektiği sonucunu çıkarmış olmalı. ‘Hangi aşı olursa olsun, eczanede satılabilirliği dahil olmak üzere bu aşıların, hatta bir defa değil parti parti geldiğinde de her gelen partiyi ayrı ayrı 14 günlük süreçte tetkiklerden geçirdikten sonra uygun ise izin vermiş oluyoruz. O tetkiki yapmadan uygulamıyoruz’ diye ekledi.

Sağlık Bakanı ilk aşıyı olacak

Sağlık Bakanı aşı konusunu öyle anlattı ki, ‘İlk aşıyı siz mi olacaksınız’ diye sormadan edemedim.

‘Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim’ karşılığını verdi."