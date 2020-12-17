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    İran ve Irak'ı istila eden çekirge Türkiye'de görüldü

    Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Satar, bu yıl ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının 2021'de yaşanmaması için uyardı. Çekirgelerin yumurtalarını tarla kenarlarına bıraktığını belirten Satar, "Yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar, çıkacak yavrular yine istilaya yol açabilir" dedi.

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilaları nedeniyle bu yıl tarım sektöründe ciddi zararlar oluştu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin yumurtalarını tarlalara bıraktığına dikkat çekerek, istilaların 2021'de de yaşanmaması için alınması gereken önlemleri anlattı.

    Çekirgelerin yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bıraktığını, çıkacak yavruların yeniden istilaya yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Satar, ekim zamanı gelmeden tarla kenarlarının sürülmesi gerektiğini söyledi.

    ‘Bunun daha da artabileceğini düşünüyorum’

    Çekirgelerin yumurtalarını bıraktığı bölgelerin şimdiden gözlemlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Satar, şöyle konuştu:

    “Geçen yıl ülkemizin birçok yerinde çekirge istilaları oldu. İlaçlamalarla bunlar bertaraf edildi. Bazı çekirgeler kışı ergin halde geçiriyor. Bu yüzden bunların gözlemlenmesi lazım. Şu andan itibaren artık yavaş yavaş ekim zamanına girmeden bunların takibine başlanması lazım. Erken olduğu düşünülebilir ama dikkatli olmamız lazım. Bazı çekirgeler, örneğin mısır çekirgesi kışı ergin geçiriyor. Bizim bölgemizde şu ana kadar bir istilaya sebep olmadı bu çekirge ama Elazığ yakınlarında bir İtalyan çekirgesi istilası gördük. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum.”

    ‘Tür sayısında artış gözlendiği an ilaçlama yapılmalı’

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeyi görüntüleyen çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi.
    © İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
    Dev çekirge bu kez de Adıyaman'da görüldü
    Tür sayısında artış gözlendiği an, erken dönemde ilaçlama yapılırsa salgınların önüne geçileceğini vurgulayan Prof. Dr. Satar, "Çekirgeler, tarlaların yan kısımlarına yumurtalarını bırakıyor. Oraların basit bir şekilde sürülmesini öneriyorum. Çünkü altta bulunan yumurtalar, tarlanın o kısmı sürüldüğü zaman yukarıya çıkacaktır ve korumasız olacaktır. Gerek soğuğa ve gerekse parazitlere karşı savunmasız olacağından bunların yok olacağını düşünüyorum. Tabi en önemli şey saha gözlemleridir. Bu alanda çalışan arkadaşların biraz daha o bölgelerde sahaya çıkarak hareketliliği gözlemlemesi lazım” ifadelerini kullandı.

    ‘Bir seferde bir ülkeye girdiğinde hiçbir şey bırakmıyor’

    Suudi Arabistan'ı istila eden Afrika çekirgelerinin Türkiye'ye gelme olasılığının olup olmamasına da değinen Prof. Ali Satar, şunları söyledi:

    "Uluslararası Dünya Tarım Örgütü verilerine göre şu anda Suudi Arabistan'da bir çekirge istilası söz konusu. Bunların daha sonra Somali, Etiyopya ve Kenya'ya doğru kaydığı söyleniyor. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü tarafından bunlar gözlemleniyor ve mutlaka yumurta bırakacaktır. Bunlar birkaç döl oluşturuyor ve yine sürü oluşturacaklar. Bizim ülkemiz için şu anda bir tehdit söz konusu değil. Böyle bir şey olduğunda mutlaka haberimiz olacaktır ve tedbir alınacaktır. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü çok büyük bir ilaçlama yapılması gerekir. Ben bunu şu anda tehdit olarak görmüyorum. Bu Afrika çöl çekirgesi ülkemizde görülmüyor. İyi ki de görülmüyor çünkü trilyonlarca sayıda olabiliyor. Bir seferde bir ülkeye girdiğinde hiçbir şey bırakmıyor. Tabi Türkiye'yi tarım ülkesi olarak düşündüğünüzde çok büyük bir zarara uğrayacağımız kesindir ama inşallah böyle bir şey olmayacaktır."

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    Etiketler:
    Afrika, Suudi Arabistan, Dicle Üniversitesi, istila, Yumurta, Çekirge
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