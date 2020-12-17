Erdoğan: Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazimi açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız

- Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık

- Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

- Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur

- Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

- Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz.

- DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.

- Türkiye olarak suyun bir anlaşmazlık unsuru değil iş birliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz.

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