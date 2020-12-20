Hastanede dehşet: Bir hasta diğerini uykusunda boğarak öldürdü

Samsun'da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K., şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceği iddiasıyla yastıkla boğdu.

DHA'nın haberine göre olay sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Samsun'daki İlkadım ilçesi, İlyasköy mahallesinde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin Kadın Psikiyatri Servisi'nde meydana geldi.

Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören 28 yaşındaki Arife K., bir temizlik görevlisinin yanına gidip, şizofreni tedavisi gören 46 yaşındaki Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi.

Görevlinin durumu bildirmesiyle sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Arife K.’yı başka odada gözlem altına aldı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Arife K.’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Arife K.’nın, polise verdiği ifadede, Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu söylediği belirtildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.