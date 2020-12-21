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    TBMM Genel Kurulu

    Bütçe görüşmelerinde vekiller, İbrahim Tatlıses'ten Ingmar Bergman'a kadar geniş yelpazede alıntılar yaptı

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    Meclis’teki yoğun bütçe mesaisinde sıklıkla Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunan milletvekilleri, Mevlana’dan Neyzen Tevfik’e, Nazım Hikmet’ten Abdurrahim Karakoç’a, Ingmar Bergman’dan İbrahim Tatlıses’e kadar geniş bir yelpazede alıntılar yaptı.

    Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 gün süren yoğun bütçe mesaisinde çok sayıda milletvekili, derdini anlatabilmek için şairlerden, yazarlardan, düşünürlerden, şarkıcılardan, masallardan ve fıkralardan da destek aldı.

    Vekiller en çok Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunurken Mevlana’dan Neyzen Tevfik’e, Nazım Hikmet’ten Abdurrahim Karakoç’a, Ingmar Bergman’dan İbrahim Tatlıses’e kadar geniş bir yelpazede alıntılar da yaptı.

    - Oya Eronat (AK Parti Diyarbakır): Bedri Ayseli’nin derlediği bir türkü vardır ‘Diyarbekir Övmesi’ diye: ‘Hançepek’te sıra sıra paytonlar. Oturmuşlar türlü türlü hatunlar. Boylarında beşi birlik altınlar. Ne güzeldir Diyarbekir elleri.’

    - Enez Kaplan (İYİ Parti Tekirdağ): Mevlânâ Hazretleri ‘Doğruyu ara, güzeli ara, iyiyi ara ama kusur arama’ diyor.

    - Arzu Aydın (AK Parti Bolu): Abdurrahim Karakoç gibi bakıyoruz: 'Yerindedir daha aklım, iradem / Ve işte yeminim, işte ifadem / İlk insan, ilk nebi Hazreti Âdem, / Susarsam, hakkını helâl etmesin.'

    - Veli Ağbaba (CHP Malatya): Abdurrahim Karakoç’un bir şiiri daha var ‘Yolun sonu görünüyor’ diye.

    'Karşı taraf saldırıyorsa durumunuz iyidir; daha fazla, daha çok saldırıyorsa çok daha iyidir'

    - Dilşat Canbaz Kaya (HDP İstanbul): Mao Zedong diyor ki: ‘Karşı taraf saldırıyorsa durumunuz iyidir; daha fazla, daha çok saldırıyorsa çok daha iyidir. Zira bu, onların sizden çok korktuğunu gösteriyor.’

    - Gamze Akkuş İlgezdi (CHP İstanbul): Neyzen Tevfik’in sözlerini hatırlatmak isterim: ‘Ekmek herkese yetecekti aslında, tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami.’

    'Dünyayı bir tek utanç kurtarır'

    - ‘Şenol Sunat (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): Ingmar Bergman’a sormuşlar ‘Gidişat kötü, dünya nasıl kurtulacak?’. ‘Utanç’ demiş, ‘Dünyayı bir tek utanç kurtarır’.

    - İsmail Özdemir (MHP Kayseri): Bilge Kağan ne diyordu? ‘Ötüken’i il tuttum, açları doyurdum, çıplakları giydirdim, yoksul milleti zengin kıldım, az milleti çoğalttım; artık kötülük yok. Ey Türk, üstte gök basmasa, altta yer delinmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir?’

    - Fehmi Küpçü (AK Parti Bolu): ‘Londra’da zaman saatin yelkovanına bağlıdır, bizde akrebine çünkü biz tarımla uğraşıyoruz, onlar ticaretle’, demişti rahmetli Cemil Meriç.

    - Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa): Aşık Serdarî diyor ki: ‘Nesini söyleyeyim canım efendim? Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim. Arzuhal eylesem deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim.’

    - Barış Atay Mengüllüoğlu (TİP Hatay): Biz, 'Kardeşlerim / bakmayın sarı saçlı olduğuma / ben Asyalıyım / bakmayın mavi gözlü olduğuma / Ben Afrikalıyım' diyen Nazım’ın tarafıyız. Siz ‘Türklerden başka herkes düşmandır’ diyen Nihal Atsız’ın tarafısınız.

    'Nihal Atsız’ın beyitini sunmak istiyorum'

    - Kamil Aydın (MHP Erzurum): 'Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte! / Ölsek de sevinin eve dönsek de! / Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! / Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!' Bu dörtlüğü ‘Necip Fazıl’ı bile bilmezler’ diyen şom ağızlılara renkli ofset bir baskı olsun diye.

    - Ahmet Özyürek (MHP Sivas): Nihal Atsız’ı saygıyla anıyorum: ‘İnsan büyür beşikte / Mezarda yatmak için. /Ve ...../ Kahramanlar can verir / Yurdu yaşatmak için...'

    - Fahrettin Yokuş (İYİ Parti Konya): Nihal Atsız’ın beyitini sunmak istiyorum: ‘Saraylarda süremem / Dağlarda sürdüğümü. / Bin cihana değişmem / Şu öksüz Türk’lüğümü...'

    - Aylin Cesur (İYİ Parti Isparta): Nâzım’ın dediği gibi: 'Hastalar / kardeşlerim / İyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek / Yumuşak, ılık. / Bir yaz akşamı gibi inecek / Ağır, yeşil dalların ardından rahatlık.'

    'Ayak idik baş olduk, kuru idik yaş olduk'

    - Zafer Sırakaya (AK Parti İstanbul): Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında muasırlaşmaktan bahseden Batılı bir karaktere bu topraklardan şöyle cevap verilir: ‘Evet, yükseleceğiz ama söyler misiniz neyin üstüne? Neye basarak yükseleceğiz? Ayağımızı sağlamca basabileceğimiz yer neresi?’

    - Kemal Bülbül (HDP Antalya): 'Hararet nârdadır sacda değildir / Marifet hırkada, tacda değildir / Her ne arar isen kendinde ara / Kudüs’te Mekke’de hacda değildir' diyen Hacı Bektaş’ın yılı. 'Ayak idik baş olduk, kuru idik yaş olduk / Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah' diyen Yunus’un yıl dönümü olacak.

    - Yasin Öztürk (İYİ Parti Denizli): Âşık Mahzuni Şerif’in sözleriyle başlamak istiyorum: 'Yetim sırtından doyan doyana / Gönül bu oyuna nasıl dayana / Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana / Bilmem söylesem mi, söylemesem mi.'

    - Bülent Tezcan (CHP Aydın): Liyakat hak getire. İbrahim Tatlıses’in kulakları çınlasın, derdi ya: ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?’. Şimdi sorsalar İbrahim Tatlıses’e ‘Urfa’da Kartal İmam Hatip vardı da biz mi gitmedik?’ diyecek.

    - Alpay Özalan (AK Parti İzmir): ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.’

    - Kemal Bülbül (HDP Antalya): Nesimi babanın diliyle cevap vereceğiz: 'Sorma bre gafil mezhebimizi / Biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır / Çağırma meclis-i riyaya bizi / Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır / Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz. / Nesimi özünü faş etme sakın / Ne bilsin ham ervah likasın Hakk’ın. / Hakk’ı bilmeyene Hakk olmaz yakın.'

    Etiketler:
    Ingmar Bergman, İbrahim Tatlıses, Bütçe, Edebiyat, TBMM
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