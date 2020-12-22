VakıfBank’tan Rus turiste kolaylık

VakıfBank, Rusya’nın ulusal kart şeması MIR ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, alışverişlerde MIR logolu kartlar kabul edilecek ve VakıfBank üye iş yerlerinde Rusya’dan gelen MIR kart sahiplerine hizmet sunulacak.

Özellikle Rus turistlere hitap eden turizm işletmelerini ve esnafı ilgilendiren iş birliği kapsamında VakıfBank’ın tüm ATM ve POS’larında MIR logolu kartlar kullanılabilecek. MIR, 153 bankanın 89 milyon kartı ile halihazırda 269 bankanın üye iş yerlerinde ve ATM’lerinde kabul ediliyor. Ortaklık kapsamında, VakıfBank’ın 4 bin 200 ATM’sinde ve 220 bini aşan POS cihazında, MIR logolu kartlar kabul edilecek ve VakıfBank üye iş yerlerinde Rusya’dan gelen MIR kart sahiplerine hizmet sunulacak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, bu iş birliği ile turizm yörelerinde Rus vatandaşlarına ödeme kolaylığı sağlanırken, yaygın VakıfBank Bankomat ATM ağı ile de 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanacağını aktardı. Çelebi, “Özellikle turistlere hizmet sağlayan konaklama, seyahat, restoran, kuyumcu ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren VakıfBank üye iş yerlerine de ciro anlamında olumlu katkı sağlanacak. Özetle, Rus turistler daha kolay alışveriş yaparken, turizme önemli bir destek sağlanacak” dedi.