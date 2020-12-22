Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 'Asıl vergiyi alınması gereken yerlerden, uyuşturucu kaçakçısından alacaksın'

O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.

Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir. O nedenle bütün asgari ücretlilere sesleniyorum. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre asgari ücretin net 3 bin 100 liranın altında olmaması gerekiyor."