Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 'Asıl vergiyi alınması gereken yerlerden, uyuşturucu kaçakçısından alacaksın'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Asgari ücret hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
- "Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi asgari ücreti bekliyor ne olacak diye. Asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha geniş kitlelerle bu konuyu dile getireceğiz. Milyonlarca kişi asgari ücretli.
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O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.
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Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksınız. Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız.
Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız.
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Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir. O nedenle bütün asgari ücretlilere sesleniyorum. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre asgari ücretin net 3 bin 100 liranın altında olmaması gerekiyor."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2020
*'Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın
*Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın
*Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın' https://t.co/TC3grzzg4h pic.twitter.com/uQjWzpJRPc
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