'Olay TV kapanıyor' iddiası

Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatına son vereceği iddia edildi. Cavit Çağlar'ın, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştüğü öne sürüldü.

Olay TV'nin yıl sonunda yayın hayatına son vereceği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Olay TV'nin çalışanlarının alacaklarının hesaplandığı ve ekranlarını 25'inde ödemelerin yapılmasıyla kapatacağı iddia edildi.

Haberde, "Olay TV'nin TBMM'den HDP Grup Toplantısı'nı canlı olarak yayınlaması AKP'de rahatsızlık yaratmış ve Çağlar'ın iktidardan baskı gördüğü ileri sürülmüştü" iddialarına yer verildi.

Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar, Gerçek Gündem'in konu hakkında sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan medyaradar.com'un iddiasına göre, Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildiği öne sürüldü.