AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Uygur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı.

Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir.

Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim. — Belgin Uygur (@belginuygur10) December 22, 2020

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