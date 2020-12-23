Adnan Oktar: Eğer biz evrimi çürütmeseydik Türkiye komünist olurdu

Suç örgütü kurmak, cinsel istismar, casusluk, terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla 1365 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar, "Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım", "FETÖ’yü övüyor gibi yapıp alttan alta vurdum", "RTÜK beni kıskanıyor" gibi ifadelerle kendisini savundu.