Meteoroloji kar yağışı beklenen şehirleri açıkladı

Meteoroloji, perşembe günü başta Düzce, Bolu, Karabük ve Ankara'da olmak üzere çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için kar yağışı beklenen şehirler açıkladı. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre; Düzce, Bolu, Karabük ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor.

Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı yaşanacak.

Ardahan’da bugün de etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi’nde ulaşımı aksattı. Ardahan’dan Artvin’in Şavşat ilçesine giden Tayfur Kılıç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aracının kaydığını söyleyerek geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.