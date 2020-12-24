Yavaş: Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı, söz verdiğimiz gibi bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk

Söz verdiğimiz gibi Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk.



Ömrüm ve gücüm yettiğince, eğitim aşkıyla çalışan her bir evladımızın yanındayım.



Yeter ki yüzünüz hep gülsün, başarılar dilerim evlatlarım.https://t.co/kAfPDtx9Ca pic.twitter.com/h02kgUMWMq