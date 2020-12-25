4 ilde sahte içki operasyonu: 27 gözaltı

Sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü belirlendi.