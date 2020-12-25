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    Cinsel taciz

    18 yaşındaki kızın 3 yıldır cinsel saldırıya uğradığı doğum yapınca ortaya çıktı: Zanlı adli kontrolle serbest

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çalıştığı biber tarlasında sancılanınca kaldırıldığı hastanede doğum yapan 18 yaşındaki E.Ö.'nün 3 yıl boyunca cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlı, yaptığı itiraz üzerine 12 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde yaşayan 18 yaşındaki E.Ö., çalıştığı biber tarlasında sancılandı. Babası tarafından koronavirüs şüphesiyle sağlık ocağına götürülen genç kızın hamile olduğu ve doğumun başladığı ortaya çıktı.

    Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve burada doğum yapan E.Ö., doktorların bilgi vermesi üzerine hastaneye gelen jandarma ekiplerine ifade verdi.

    E.Ö. 15 yaşından itibaren üç çocuk babası köylüleri Mehmet A.'nın cinsel saldırısına uğradığını, tehdit edildiği için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını belirtti.

    12 gün sonra serbest bırakıldı

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet A. ise, E.Ö. ile rızasıyla birlikte olduğunu öne sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A. tutuklandı ancak karara itiraz etti.

    İtirazında E.Ö.'nün kendisine 19 yaşında olduğunu söylediğini ve nişanlı olmasına rağmen peşini bırakmadığını iddia eden Mehmet A. ,12 gün tutuklu kaldıktan sonra itirazı değerlendiren mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Savcılık tarafından hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet A.'nın yargılanmasına dün Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

    DHA'nın haberine göre E.Ö.'nün annesi, babası ve avukatları ile hazır bulunduğu duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da geldi. Tutuksuz sanık Mehmet A. ise katılmadı.

    'İlk kez 15 yaşındayken tecavüz etti'

    Duruşmada ifadesi alınan E.Ö., sanığın kendisine ilk kez 15 yaşındayken su deposunda cinsel saldırıda bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

    "Babam, köydeki su deposunda işe alınmıştı. 15 yaşına yeni girdiğim dönemde su deposunun musluğunu açmak için kardeşimle birlikte depoya gittik. Su deposu yukarıda olduğu için 6 yaşındaki kardeşimi aşağıda bıraktım. Depoya girdiğimde arkamdan kapı kapandı, geriye döndüğümde Mehmet A.'yı gördüm. 'İmdat' diye bağırdım, kardeşime seslendim ama sesimi duyuramadım. Kapıya yönelince Mehmet A., elimi tuttu ve beni yere yatırarak tecavüz etti. Ne kadar dirensem de elinden kurtulamadım. Sonra Mehmet A. gitti. Ben de kardeşimi alıp eve gittim ve kimseye bahsedemedim."

    'Ölümle tehdit etti, 'Çocuğu düşür' dedi'

    Bir süre sonra köyde karşılaştığı Mehmet A.'nın yanına gidip olayı ailesine anlatacağını söylediğini belirten E.Ö. ifadesine şöyle devam etti:

    "Beni sevdiğini ve beni alacağını söyledi. Kimseye bir şey söylemememi istedi, aksi taktirde beni ölümle tehdit etti. Bir şey demeden gittim. 2-3 ay sonra yeniden karşılaştık, bana cep telefonu numarasını verdi. Benim telefonum olmadığı için annemin telefonuyla kendisiyle konuşmaya başladım. Bu süre zarfında bana evleneceğimizi söylüyordu. Çaresiz kaldığım için gelip beni ailemden istemesini bekliyordum, ancak gelmedi. Köyde yine karşılaşınca bana depoya gelmemi birlikte olmak istediğini söyledi. Bana, 'Gelmezsen seni öldürürüm, zaten seni alacağım' dedi. Ben de korktuğum için depoya iki kez gittim ve birlikte olduk.

    Mahkeme
    © AA
    Kızına cinsel saldırı suçundan yargılanan baba serbest bırakıldı
    Ben ilişkiye girmek istemiyordum ancak korktuğum için ses çıkaramadım. Bu şekilde iki yıl boyunca beni oyaladı. 17 yaşındayken 2019 yılının aralık ayında hamile olduğumu öğrendim. Hamile olduğumu söylediğimde bana inanmadı. Sonra hamile olduğuma inandı ama çocuğu kabullenmedi. Çocuğu düşürmemi istedi, doğuracaksam da ismini vermememi istedi. Üç çocuğu vardı, eşi de hamileydi. Aramızda olanlardan eşinin de haberi vardı. Eşini boşayıp, benimle evleneceğini söylüyordu."

    Doğum yaptıktan sonra hastaneye sanık Mehmet A.'nın kardeşi İsmail A.'nın eşi ile birlikte geldiğini anlatan E.Ö., "İsmail A., eşi ile birlikte yanıma gelerek şikayetçi olmamamı istedi. Bana 'Şikayetini geri çek, kendi isteğinle gittiğini söyle, biz seni alacağız, çocuğuna bakacağız' dedi. Ben itiraz edince de bana, 'Sen kardeşimi kandırdın. Bütün köyle yatıp kalkıyorsun, bu çocuk kardeşimden değil" dedi.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının davaya müdahillik talebini kabul eden mahkeme, sanığın bir sonraki celseye SEGBİS ile katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Küçük kızın ailesi de Mehmet A.'nın tutuklanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kilis, Bebek, Doğum, adli kontrol şartıyla serbest, Cinsel saldırı, Tecavüz
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