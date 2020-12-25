Bakan Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibarıyla imzalandı." dedi.

Koca, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir." dedi.