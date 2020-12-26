Eylem hazırlığındaki 4 IŞİD'li tutuklandı

Ankara'da eylem hazırlığındaki 1'i Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 IŞİD üyesi gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, IŞİD mensubu Mısırlı kadın ile Iraklı 3 erkek teröristin, eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda 4 IŞİD'linin Ankara ve Eskişehir'de saklandıkları adresler belirlendi. Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.