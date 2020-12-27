Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altında

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara'ya yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.