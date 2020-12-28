Emniyet'in özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu: 'Haklı olarak ceza kestiler'

Sokağa çıkma yasağı uygulanırken 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen Ali Çiftçi ile ilgili Emniyet özür dilemişti. Dün akşam memleketi Ankara'ya gelerek Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne yerleştirilen Çiftçi, "Bundan sonraki planım; bir iş bulup yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak." dedi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen ve daha sonra EGM tarafından özür dilenen Ali Çiftçi, Ankara'da kimsesizler misafirhanesine yerleştirildi.

'Bir iş bulup, yeni bir hayat kurmak istiyorum'

Bugün otelde Ankara Valiliği meslek edindirme personeliyle görüşen Çiftçi, bilgilerini İŞ-KUR sistemine de girerek, iş aramaya başladı. Meslek edindirme personeliyle görüşme sonrası açıklama yapan Çiftçi, "Daha önce Antalya'da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama iş bulamadım. Param da olmayınca sokakta mağdur olarak kaldım. Sokakta olduğum için memurlar da haklı olarak ceza kestiler. Daha sonra Antalya Belediyesi bana çok yardımcı oldu. Ankara'ya gitmek istediğimde de biletimi alıp buraya yolladılar. Şu an Ankara'da bir otele yerleştirildim, Allah devletimizden razı olsun. Bundan sonraki planım bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım" dedi.