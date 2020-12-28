Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Hatay'da Kırıkhan - Reyhanlı karayolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastağinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık çalışanı yaralandı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.