AYM, Kavala'nın hak ihlali başvurusunu reddetti: Karar oy çokluğuyla alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.
Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Ne olmuştu?
Kavala, 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurul'a sevkine karar vermişti.
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