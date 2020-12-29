Manisa'da belediye işçileri çöpte poşet içinde canlı 3 güvercin buldu

Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Belediye ekiplerinin bulduğu güvercinler çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti. Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin olduğunu fark eden işçiler, ıslak haldeki güvercinleri kuruttuktan sonra serbest bıraktı.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı.

Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe attılar https://t.co/zmjOiwB1sB pic.twitter.com/oAU36axeIl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 29, 2020

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