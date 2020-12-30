Koca: Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Ankara'ya ulaşması beklenmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" açıklaması yaptı.