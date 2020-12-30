Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken yolun bittiğini fark etmedi: Aracıyla tarlaya düştü

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 CKR 75 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.
Yol kapatılınca ters yönden kaçtı
Otomobil kaçış güzergahına doğru Yüreğir Devriye Ekipleri, ana caddeleri ve ara sokakları kapattı. Polisin sokağı kapattığını gören otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada ismi öğrenilemeyen sürücü yolun bittiğini fark etmedi ve aracıyla tarlaya düştü.
'Polis defalarca havaya ateş açtı'
Otomobille tarlaya düştükten sonra, sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. 500 metre kadar koşarak kaçan şüphelileri polis kovalamaya devam etti. Ara sokaklarda izini kaybettirmek şüpheliler, polisin havaya defalarca ateş açması sonucunda panik yapıp kıskıvrak yakalandılar. Polis şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü.
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