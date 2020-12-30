Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hüseyin Likoğlu getirildi

İbrahim Karagül'ün ardından Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu getirildi.

Likoğlu, törenle görevi Karagül'den devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak’ın da katıldığı devir teslim töreninde Karagül’e teşekkür plaketi sunuldu.

Hüseyin Likoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hüseyin Likoğlu, gazeteciliğe 1997 yılında Yeni Şafak'ta muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı.

2014 yılının ocak ayında Yeni Şafak'a Ankara Haber Müdürü olarak döndü. Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlamakta.